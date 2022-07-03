تنظيم الاتصالات الإردني يمنح 5 رخص بريد جديدة

منحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإردنية 5 رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات، لعدد من الشركات وذلك في ضوء استكمالهم لجميع متطلبات وشروط منح الرخصة.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تم الموافقة على الطلبات المقدمة من شركة سبيد لتوصيل الطلبات، وشركة الاسرة الواحدة لخدمات النقل والتوصيل والاصطفاف، والمؤسسة الوطنية لخدمات الشحن، وشركة سبق لحلول النقل اللوجستية والاستشارات وتوصيل الطلبات بالإضافة إلى مؤسسة صقر الجنوب للخدمات اللوجستية ومنحها رخصة مشغل بريد خاص / فئة محلي.



وبين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان ان قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة ان تقوم الشركات والمؤسسات بدفع الرسوم السنوية المقررة للرخصة والالتزام بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد على 4 شهور من تاريخ منح الرخصة واعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويدها بإجراءات معالجة الشكاوى خلال 30 يوما من تاريخ منح الرخصة، بالإضافة إلى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وجميع التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.



وأضاف السرحان ان قطاع البريد في الأردن يشهد تطورا ملحوظا من خلال اتساع الخدمات المقدمة نظرًا للظروف التي مرت بها المملكة وما فرضته جائحة كورونا، في المقابل ساهمت التجارة الالكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية لاعتمادها بشكل أساسي على توصيل طلبات التجارة الالكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية والمتاجر الإلكترونية.



يذكر ان قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص البالغ عددهم 202 مرخص، منهم 191 مرخص فئة محلي و11 مرخصين فئة دولي.

يشار إلى أن قطاع البريد شهد توسعًا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في متابعة جميع المرخصين والتزامهم ببنود الرخصة الممنوحة لهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الفرق المعنية في الهيئة للجولات الميدانية بهدف الاطلاع على واقع الحال واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تقديم الخدمات البريدية على النحو المطلوب.