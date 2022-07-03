مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية تختتم مشاركتها بمعرض الامتياز التجاري العالمي في الرياض

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية مشاركتها في معرض "الإمتياز التجاري العالمي" في الرياض الذي انطلق بنسخته السادسة بحضور أكثر من 5000 زائر ومشاركة أكثر من 115 شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة "رواد" إن مشاركة المؤسسة مع مجموعة من مشاريعها الأعضاء المشاركين في المعرض جاءت في إطار حرصنا على التواجد في الفعاليات والمعارض الخارجية ذات العلاقة بريادة الأعمال للاستفادة من فرص في المملكة العربية السعودية والتوسع بالسوق الخليجي والعالمي والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في مجال دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا سيما الجهات الحكومية والخاصة التي تحتضن وتدعم رواد الأعمال الخليجيين وكذلك حاضنات ومسرعات الأعمال والجهات التمويلية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري من دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن المشاركة في المعرض شكلت فرصة للمشاركين الأعضاء للتوسع والانطلاق في الاستثمار خارج الدولة من خلال التعرف على العلامات التجارية المشاركة وحضور الجلسات الحوارية وبناء علاقات مع شركات مختصة بدعم الامتياز التجاري مبينا أن مؤسسة "رواد" شاركت في المعرض من خلال عضوين بالمؤسسة من قطاع الأغذية.

وأوضح أن فريق "رواد" زار خلال فعاليات المعرض الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت" بهدف التعرف على برامج الدعم في الهيئة خلصة البرامج المتعلقة بالامتياز التجاري مع إتاحة الفرصة لأعضاء مؤسسة "رواد" للحصول على خدمة الاستشارات من خبراء متخصصين في مجال الامتياز التجاري في حال منح الامتياز التجاري في المملكة.

وأكد أصحاب المشاريع المشاركة أن المعرض أتاح لهم فرص التوسع في المملكة العربية السعودية ونشر علاماتهم التجارية من خلال التعرف على عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات والعلامات التجارية، وحصولهم على عروض لشراء حقوق الامتياز التجاري مبينين أن رواد الأعمال والمستثمرين سيقومون بعد المعرض بدراسة العروض وتنسيق زيارات لدولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة المنتجات تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.

