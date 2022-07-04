رسميًا.. هاني شاكر يتقدم باستقالة مكتوبة.. ومجلس النقابة يرد

الفجر الفني
هاني شاكر
هاني شاكر
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تقدم النجم هاني شاكر، باستقالة رسمية ومكتوبة من منصبه كنقيب للموسيقيين.

 

وجاء نص الاستقالة كما يلي:

"السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق.. هاني شاكر.

وقال المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، إن استقالة هاني شاكر قيد الدراسة من مجلس النقابة واتحاد النقابات الفنية أيضا.

 

 

 

هانى شاكر إستقالة الفنان هاني شاكر الموسيقيين

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