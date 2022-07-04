أسعار الدواجن اليوم الاثنين 4-7-2022.. كرتونة البيض ترتفع

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 40 جنيها، وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

 

أسعار الدواجن اليوم
 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 45 و46 جنيها للكيلو.

 


أسعار البيض اليوم



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 65 و66 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 62 و63 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 4.25 و4.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه. 

اسعار الدواجن أخر أسعار الدواجن أسعار الدواجن الأمهات أسعار الدواجن الآن أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن والبيض اليوم

مواد متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-7-2022

خبير: صناعة الدواجن تُمثل العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-7-2022

اسعار الدواجن والبيض في الاسواق المصرية اليوم الخميس 30 يونيو 2022
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل| والدة "شيماء جمال": بنتي شعرت بيا لما دخلت عليها المشرحة (فيديو)

عاجل.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع عمر السومة

عاجل.. أسرة  "شيماء جمال" تطالب بالقصاص: قتل بنتي حية

بعد ظهوره بالغردقة.. تحذيرات عاجلة من "البيئة" لتجنب هجوم سمك القرش

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن هجوم سمكة القرش بالغردقة

عاجل|من أمام المشرحة.. انهيار أسرة المذيعة "شيماء جمال" في انتظار استلام جثمانها (صور)

جريمة جديدة تهز مدينة المنصورة (التفاصيل)

عاجل.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن أبوجبل ويكشف عن صفقات الزمالك الصيفية