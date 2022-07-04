التخطيط: 29.3 مليار جنيه استثمارات خطة 22/2023 لقطاع الكهرباء

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تستهدف خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.

وذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة فى قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول)، بلغت حوالى 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالى 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى حوالى 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 66%، فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي.

وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، أوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.



 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل| والدة "شيماء جمال": بنتي شعرت بيا لما دخلت عليها المشرحة (فيديو)

عاجل.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع عمر السومة

عاجل.. أسرة  "شيماء جمال" تطالب بالقصاص: قتل بنتي حية

بعد ظهوره بالغردقة.. تحذيرات عاجلة من "البيئة" لتجنب هجوم سمك القرش

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن هجوم سمكة القرش بالغردقة

عاجل|من أمام المشرحة.. انهيار أسرة المذيعة "شيماء جمال" في انتظار استلام جثمانها (صور)

في المنصورة.. طفلة تهتك عرض أخرى جارتها في الدقهلية

جريمة جديدة تهز مدينة المنصورة (التفاصيل)