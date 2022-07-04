الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 44.3% 



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 44.3%.



وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيرادًا من مصر خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 1.5 مليار دولار، يليها إسبانيا 860.8 مليون دولار، ثم إيطاليا 823.3 مليون دولار، ثم الصين 725 مليون دولار، ثم الهند 694.3 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 635 مليون دولار، ثم السعودية 612.6 مليون دولار، ثم الإمارات 576.7 مليون دولار، ثم فرنسا 557 مليون دولار، وأخيرًا اليونان 435.5 مليون دولار، واستحوذت هذه الدول على 53 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.



وتصدرت منتجات البترول قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 3 مليارات دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 941.2 مليون دولار، ثم أسمدة 743.4 مليون دولار، ثم ملابس جاهزة 641.6 مليون دولار، ثم فواكه طازجة 462.8 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 446.5 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 228.4 مليون دولار، ثم بطاطس 205.3 مليون دولار، ثم سجاد وكليم 124.9 مليون دولار، وأخيرًا منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 102 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 49 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 6.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.



