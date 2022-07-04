موعد صلاة عيد الأضحى فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

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صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
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موعد صلاة عيد الأضحى، أيام قليلة تفصلنا عن وقوف حجاج بيت الله الحرام على عرفة، ثم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الذي يحييه المسلمون في كل بقاع العالم.

صلاة عيد الأضحى

ويتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 والمقرر في السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو الجاري، في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وقبل رصد موعد صلاة عيد الأضحى نذكر قرائنا أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ4:52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الماضي "يوم الرؤية".

موعد صلاة عيد الأضحى

 وكشفت دار الإفتاء عن موعد وقفة عرفات 1443هـ والمقررة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك 1443هـ  يوم السبت.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

وأظهرت الحسابات الفلكية أن موعد صلاة عيد الأضحى 2022  فى مدن ومحافظات الجمهورية يختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما تقدمه بوابة الفجر لحضراتكم في السطور التالية:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

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