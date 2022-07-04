موعد إجازة عيد الأضحى 2022 وصلاة العيد في جميع المحافظات

يهتم قطاع كبير من الجماهير بالبحث حول موعد إجازة عيد الأضحى 2022، حيث تصدرت التريند لفترة طويلة، نظرا لحرص الناس على الاهتمام بموعد عيد الأضحى والاطلاع على الإجازة التي يحصلون عليها.

وتقدم « بوابة الفجر الإلكترونية » للقراء كافة التفاصيل والمعلومت حول موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وموعد صلاة العيد، حيث يحرص الناس على ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وفقا لما قاله الله في القرآن الكريم «فصلى لربك وانحر»

وازداد البحث في الساعات الاخيرة من جانب المواطنين لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وجاء ذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد غرة شهر ذي الحجة، مساء الأربعاء الماضي.

ويحرص العديد من المواطنين في جميع بقاع العالم على معرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2022 و1443 هجريا؛ حيث استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء، لتؤكد أن غرة شهر ذي الحجة سيكون غدا الخميس الموافق 30 يونيو الجاري.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

وحول موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر يوافق يوم السبت 9 من شهر يوليو المقبل، ويستمر عيد الأضحى المبارك حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

وتمنح الحكومة المصرية على منح الموظفين 5 أيام إجازة عيد الأضحى كل عام، ولكن وقفة عيد الأضحى 2022 تأتي يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، لذا من المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 4 أيام فقط لاغير.

ومن جهتها، استطلعت دولة السعودية الهلال أيضا الخميس االذي وافق 30 يونيو، هو غرة شهر ذي الحجة من عام 1443، ليتوافق بذلك أول أيام عيد الأضحى في السعودية مع أول أيام العيد في مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظات مصر



موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26 صباحا.

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26 صباحا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28 صباحا.

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:27 صباحا.

موعد صلاة العيد في طنطا 5:25 صباحا.

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23 صباحا.

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24 صباحا.

موعد صلاة العيد في بنها 5:25 صباحا.

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26 صباحا.

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25 صباحا.

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29 صباحا.

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28 صباحا.

موعد صلاة العيد في المنيا 5:32 صباحا.

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33 صباحا.

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32 صباحا.

موعد صلاة العيد في قنا 5:29 صباحا.

موعد صلاة العيد في أسوان 5:32 صباحا.

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:41 صباحا.

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39 صباحا.

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:22 صباحا.

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:40 صباحا.

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20 صباحا.

موعد صلاة العيد في دمياط 5:20 صباحا.

موعد صلاة العيد في السلوم 5:47 صباحا.

موعد صلاة العيد في نويبع 5:15 صباحا.

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19 صباحا.

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19 صباحا.

موعد صلاة العيد في السويس 5:21 صباحا.

موعد صلاة العيد في العريش 5:13 صباحا.

موعد صلاة العيد في حلايب 5:21 صباحا.

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:23 صباحا.

موعد صلاة العيد في الطور 5:20 صباحا.

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:18 صباحا.

موعد صلاة العيد في طابا 5:13 صباحا.