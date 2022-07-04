يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عرفات، لأنهم يرغبون في تقضية إجازة العيد في السفر والتنزه ويريدون معرفة حالة الطقس يوم وقفة عرفات الذي يوافق يوم الجمعة المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عرفات

ووفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، يشهد يوم الجمعة المقبل، الموافق وقفة عرفات، طقس حار نهارا على معظم الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى وارتفاع الحرارة في الوجه البحري، كما ترتفع الحرارة أيضا على السواحل الشمالية.

كما توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا يكون الطقس معتدل على كافة الأنحاء.



ارتفاع في نسب الرطوبة

ومن المتوقع أن يشهد يوم الجمعة المقبل، ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل

القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

الوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة