ارتفاع أسهم اليابان بدعم من قطاع المرافق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الاثنين 4 يوليو تموز بدعم من شركات المرافق في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مواجهة موجة حر غير مسبوقة.

وبشكل عام ظلت معنويات المستثمرين منخفضة بسبب المخاوف الواسعة النطاق من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، مع تباطؤ التداول قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق 0.84% إلى 26153.81 نقطة بعد أن تراجع لفترة وجيزة لأقل من المستوى النفسي البالغ 26000 نقطة في الجلسة الصباحية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.34% إلى 1869.71 نقطة.

وسجل نيكي خسارة أسبوعية 3.01% يوم الجمعة بينما تراجع توبكس 2.08%.

وارتفع قطاع المرافق 4.1%، مما يجعله القطاع الأفضل أداء ضمن المؤشر نيكي، مع ارتفاع شركة كهرباء طوكيو 12.95%.

وارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي 3.98% بعد أن تراجعت 5.21% الأسبوع الماضي.

وزادت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق التكنولوجيا 2.9% بعد أن سجلت انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 6%.

 

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