منصة عقارات ناشئة تجتذب مليون زائر في شهر واحد



شهدت منصة "أشتري عقار"، أول منصة الكترونية للمطورين العقاريين المصريين والتي أطلقتها شركة أشتري عقار تزايد في معدلات الإقبال خلال أول شهر من تدشين المنصة، حيث بلغ عدد الزائرين للمنصة الالكترونية،أكثر من مليون زائر خلال الشهر الأول للأطلاق ومن المتوقع ان يتخطى عدد الزائرين حاجز الـ 5 مليون خلال 100 يوم.

ويمكن للمطورين من خلال منصة "أشتري عقار" عرض وحداتهم بكافة أنواعها وبيعها للعملاء أونلاين دون اللجوء لوسطاء حيث يتيح الموقع للعملاء مقارنة الوحدات، وحجز الوحدة المناسبة، ودفع مبلغ جدية الحجز عبر الإنترنت.

من جانبه قال هشام الجنايني - العضو المنتدب لشركة أشتري عقار، ان عملية شراء العقار أصبحت شديدة التعقيد، وبالأخص للمقيمين في الخارج من المصريين والأجانب، فهناك العديد من الصعوبات التي يواجهها كل من يرغب في الحصول على عقار نتيجة عدم توافر البيانات والمعلومات الصحيحة. ومن هنا جاءت فكرة تدشين منصة متخصصة لعرض وبيع العقارات.

وعن الخطة التوسعية للمنصة أشارالجنايني إلى أن لديهم خطة توسعية في الفترة القادمة تستهدف جذب المزيد من المطورين والعملاء لتطوير سوق العقارات المصري توافقًا مع رؤية وجهود الحكومة المصرية في إنشاء مدن جديدة تواكب احتياجات الكثافة السكانية المرتفعة التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف تنمية سوق العقارات وفتح باب تصدير العقار والذي يعد مورد مهم من موارد العملة الأجنبية لمصر وذلك من خلال تركيز الحملة التسويقية للمنصة على الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.

أوضح الجنايني أن المنصة تساعد العملاء في العثور على الوحدات السكنية أو الإدارية أوالتجارية أو الفندقية المناسبة لهم، كما إنها تمثل أداه مبتكرة تساعد المطور العقاري على زيادة مبيعاته عن طريق إتاحة الحجز والدفع أونلاين لجميع العملاء المحتملين، داخل وخارج جمهورية مصر العربية.