50% من البطارية في 4 دقائق.. Infinix تكشف عن تقنية شحن بقوة 180 واط

كشفت شركة Infinix عن تقنية Thunder Charge فائقة السرعة بقوة 180 واط، والتي ستظهر لأول مرة على هواتف Infinix الرائدة (flagship) التي سيتم الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الجاري.

وستمكّن التكنولوجيا الجديدة لمستخدمين من تحقيق شحن بنسبة 50٪ من البطارية البالغة 4500 مللي أمبير/ الساعة في أربع دقائق فقط ، مما يوفر للمستخدمين تجربة شحن متطورة للأجهزة الذكية أسرع وأكثر أمانًا.

يأتي ذلك بعد إعلان انفينكس العام الماضي عن إصدار هاتف Infinix 160W fast charging Concept Phone، الذي اتاح قوة شحن 160 واط، حيث يعد Infinix 180W Thunder Charge طفرة صناعية أخرى توفر تقنية شحن فائقة السرعة للجمهور، وتهدف انفينكس إلى الاستمرار في تحسين الكفاءة اليومية من خلال التكرار والابتكار في تقنية الشحن السريع بحيث يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم أن يكونوا في طليعة مستخدميها.

كيفية عمل تقنية 180W Thunder Charge

عادةً ما تستخدم الهواتف الذكية العادية المزودة بميزات الشحن السريع بطاريات بمعدل شحن من 1 إلى 3C، بينما يستخدم 180W Thunder Charge بطاريات 8C، مما يقلل بشكل فعال من فرص ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب تقنية الشحن السريع.

وفي سبيل ذلك تعاونت Infinix، مع أبرز الشركات المصنعة للبطاريات في العالم لتطوير خلية بطارية 8C جديدة، وهي أقصى معدل شحن لبطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن في الصناعة في الوقت الحالي، وتتميز خلية 8C بمقاومة داخلية أقل بنسبة أكثر من 50٪ مما ينتج حرارة أقل، علاوة على ذلك، يستخدم شاحن Thunder Charge W 180 بطاريتين 8C على التوالي، وبالتالي فإن طاقة الشحن لكل بطارية تبلغ 90 واط فقط أثناء الشحن، مما يقلل الحرارة ويزيد من عمر البطارية.

وتتبنى Thunder Charge 180 W أيضًا تقنية تزويد طاقة ثنائية الاتجاه تلقائيًا لإطالة عمر بطارية الهاتف بنسبة 2٪ مقارنة بالهواتف التقليدية ذات الخلايا المزدوجة، حيث تعمل تقنية الإمداد بالطاقة ثنائية الاتجاه الأوتوماتيكية على تقليل مساحة دائرة إمداد الطاقة بنسبة 60٪، وتزيد من دقة تخطيط الدائرة وتوفر المساحة، كما أن تقنية الشحن باستخدام التوزيع الديناميكي تدعم ثلاث مضخات شحن متوازية مما يوفر أعلى تحويل للطاقة حتى الآن على جهاز Infinix، وتحقق 99٪ من كفاءة تحويل الشحن، والتي تتجنب الأحمال والسخونة الزائدة.

111 ألية لتأمين الشحن السريع

مع الحفاظ على السلامة كأولوية رئيسية، يحتوي 180W Thunder Charge على 111 آلية لحماية أمان البرامج والأجهزة لحماية الهواتف الذكية وأجهزة الشحن وكابلات الشحن، ويتم تشغيل الحماية الأمنية أثناء السيناريوهات غير الطبيعية - مثل ارتفاع درجة الحرارة والجهد المتزايد والتداخل الكهرومغناطيسي وغير ذلك - لضمان سلامة نظام الهاتف الذكي، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد تقنية 180W Thunder Charge من خلال شهادة نظام الشحن السريع الآمن TÜV Rheinland، والتي تثبت موثوقيتها وطول عمرها عند الشحن يوميًا.

علاوة على ذلك، يحتوي 180W Thunder Charge على 20 مستشعرًا لدرجة الحرارة، والتي يتم توزيعها في مداخل USB، ورقائق الشحن، على البطارية ومواقع أخرى داخل الجهاز، تقوم بمراقبة الشحن في الوقت الفعلي من خلال خوارزمية ذكية للتحكم في درجة الحرارة والتي تتعقب كل شيء أثناء شحن الجهاز، لتظل درجة حرارة الهاتف الذكي أقل من 43 درجة ، مما يضمن تجربة شحن آمنة وسريعة دون زيادة الحرارة أو تدهور البطارية.

كما يحتوي كبل Thunder Charge 180W على شريحة تشفير خاصة مدمجة من Infinix، والتي تنتج نقل طاقة بقوة 180 واط لشحن فائق السرعة، فيما تمكن الشاحن من تحديد قدرة نقل طاقة الكابل بذكاء وضبطها وفقًا لذلك، فإذا تم توصيل كابل مختلف دون شريحة التشفير الخاصة من Infinix بالجهاز، فإنه يحدد الكبل ويحد من الطاقة إلى 60 واط / 100 واط لضمان الشحن الآمن.

شاحن صغير الحجم ومتوافق مع كافة الأجهزة

تعد تقنية 180W Thunder Charge من Infinix واحدة من أكثر الحلول تقدمًا حتى الآن وتمثل خطوة إلى الأمام في تكنولوجي الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، من خلال توفير سرعة شحن من المستوى التالي ودرجات حرارة منخفضة وبروتوكولات أكثر أمانًا، حيث يمنح المستخدمين طرقًا سريعة وذكية لتشغيل أجهزة Infinix.

وتتواجد في هذه التقنية مادة الجاليوم شبه الموصلة الجديدة، والتي تمكن 180W Thunder Charge من مقاومة مجموعة متنوعة من البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة فوق 40 درجة مئوية، علاوة على ذلك، فإن مهايئ الشاحن متوافق مع بروتوكولات الشحن السريع المتعددة، ويمكنه أداء شحن سريع بحد أقصى 100 واط لمعظم الأجهزة الإلكترونية في السوق، والتي تشمل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مما يمنح المستخدمين أقصى قدر من المرونة مع كابل واحد يناسب جميع الحلول، ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الكابلات من المصنّعين الآخرين لشحن أجهزة Infinix حتى 100 واط.

من خلال التطبيق الرائد عالميًا لتقنية الشحن السريع بقدرة 180 واط التي تم توفيرها للهواتف الذكية المنتجة بكميات كبيرة بواسطة Infinix، فإنها تثبت الكفاءة التقنية القوية لشركة Infinix وروحها المبتكرة.

ويعد تقديم هذه التكنولوجيا للجمهور الأوسع بسعر مناسب أحد القيم الأساسية لشركة Infinix ويمثل رغبة Infinix في إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا المتطورة وإتاحتها لكل من يريدها.