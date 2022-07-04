الإمارات ترفع ميزانية الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى 28 مليار درهم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وجه رئيس دولة الامارات بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل لترتفع الميزانية لذلك من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.

وسيتم رفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، كما تم رفع مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهريًا حسب الحالة الاجتماعية.

ووفقا لذلك، تم استحداث مخصصات جديدة هي السكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 عام.

كما شملت التوجيهات برفع الدعم الشهري للوقود ليغطي 85% من زيادة السعر عن 2.1 درهم للتر، إضافة إلى علاوة المواد الغذائية التي تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار.

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