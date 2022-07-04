7 مليارات دولار.. قناة السويس تحقق أعلى عائدات سنوية في تاريخها

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع في بيان اليوم الإثنين إن إيرادات القناة زادت 20.7 في المائة في السنة المالية 2021-2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.


وقال ربيع إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت سبعة مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.


وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفا أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، والتي بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.


ووفقا لرويترز قال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020-2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

عاجل| بالأسماء.. استبعاد 11 لاعبا من قائمة الأهلي لموقعة الجونة

أول صور لمدفن المذيعة شيماء جمال والكلاب حوله: كانت بتحبهم

بعد ظهوره بالغردقة.. تحذيرات عاجلة من "البيئة" لتجنب هجوم سمك القرش

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن هجوم سمكة القرش بالغردقة

لمدة 7 أيام.. الحكومة تعلن إجازة عيد الأضحي المبارك

الكشف أولى طلبات سواريش في صفقات الأهلي

عاجل - سواريش يعلن قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الجونة