7 مليارات دولار.. قناة السويس تحقق أعلى عائدات سنوية في تاريخها



قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع في بيان اليوم الإثنين إن إيرادات القناة زادت 20.7 في المائة في السنة المالية 2021-2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.



وقال ربيع إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت سبعة مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.



وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفا أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، والتي بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.



ووفقا لرويترز قال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020-2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.