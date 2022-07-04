وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، حيث اطلع على معدلات التنفيذ، واطمأن على سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.



وخلال الجولة صعد وزير الإسكان ومرافقوه إلى الدور الـ٢٩ بالبرج التجاري C7، وتجول بالكوبري المعدني الرابط بين البرجين التجاريين C7 وC8، والذي يعد رمز الصداقة بين مصر والصين، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالبرج الهلالي.



ثم انتقل الوزير ومرافقوه إلى البرج التجاري C 11 لمتابعة أعمال التشطيبات الجارية، موجهًا بسرعة تنفيذ جميع الملاحظات في الوقت المحدد.



ثم انتقل الوزير إلى البرج الأيقوني، وصعد إلى الدور الـ74، وشاهد أهم معالم المدينة، ومنها منطقة البنوك، ومدينة المعرفة، والجامعة الألمانية، بحانب متابعة تفاصيل منطقة الأعمال المركزية، ثم تفقد عينة من التشطيبات بالدور السابع بالبرج الأيقوني.



كما تابع الوزير، أعمال الطرق والتشطيبات الجارية بالمنطقة، موجهًا بحسن استغلال المنطقة بين البرج الأيقوني والابراج الأخرى، وحسن اختيار العناصر التكميلية لخروج المشروع بالشكل الذي يليق بمصر.



وأشار الوزير، خلال جولته التفقدية بالمشروع، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.