الزراعة: 646 الف فدان إجمالي مساحة المناطق الخالية من العفن البني حتي الأن

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة التي تم فحصها خلال الشهور الستة الماضية، من خلال معامل المشروع تجاوزت ٩٣١ الف طن، لافتة إلى ان الموسم التصديري للبطاطس شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الموسم التصديري ٢٠٢١- ٢٠٢٢، من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، إلى ان اجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن نحو ٦٤٦ الف فدان، لافتة إلى إنه تم خلال هذه الفترة تأسيس نحو ٤٩ الف فدان، الاراضي الجديدة، تتضمن المساحات الخاصة بمشروع مستقبل مصر الزراعي، والشركة الوطنية للزراعات المحمية بمزرعة عين دالة بالفرافرة.



واوضحت مدير المشروع، إنه تم خلال نفس الفترة اجراء اعمال الصيانة لمساحة ٢٣٥٥ فدان، كذلك تم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد، حيث بلغت اجمالي مساحاتها حتى الآن نحو ٦٩ الف فدان، كما بلغ اجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية (36 الف) فدان.

وفيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى ( البطاطس الحقلية للعروة الشتوية) على عمر 75 يوم، اضافت بلابل ام الاجمالى العام لما تم فحصه عدد (7501) عينة ممثلة لمساحة قدرها ( 69 الف فدان )، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى ( البطاطس الحقلية للعروة الصيفية) على عمر 75 يوم، بلغ الاجمالى العام لما تم فحصه عدد (3826) عينة ممثلة لمساحة قدرها (36 الف فدان ).

واشارت مدير المشروع إلى استمرار أعمال وحدة الرصد والمتابعة، حيث يتم متابعة عمل مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق MDM، كما تم تحميل 800 صورة بمساحة 5 مليون كم مربع لتغطية كافة المناطق الخالية علي مستوي الجمهورية.

واضافت إنه تم إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها التقاوي المعتمدة بالمناطق الخالية بعدد 75 ثلاجة في قاعدة البيانات الجغرافية بواقع 196 الف طن ليصبح إجمالي الثلاجات في قاعدة البيانات 136 ثلاجة، كذلك متابعة الزراعات الشتوية بواقع 141 مزرعة بما يعادل 805 جهاز بمساحة 69 الف فدان، اضافة إلى متابعة الزراعات الصيفية بواقع 125 مزرعة بما يعادل 477 جهاز بمساحة 36 الف فدان.

وقالت بلابل إنه تم ايضا اجراء التحاليل الخاصة بتقنية الاستشعار عن بعد: ملوحة التربة، تقدير عمر النبات، محتوي الكلورفيل، ومحتوى رطوبة التربة والنبات للاجهزة المنزرعة شتوى وصيفي، حيث تم ارسال تقارير لبعض السادة المستثمرين عن الاكواد التي ظهرت بها مشاكل اثناء هذا الموسم وقد اشاد الجميع بمدي الاستفادة من هذه التقارير، حيث يجرى حاليا العمل على إتاحة الخدمات الرقمية للمستثمرين من خلال التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال اطلاق منصة تجريبية لهم

واضافت مدير المشروع إنه تم ايضا تنفيذ عدد من الدورات التدريبة لطلاب كلية الزراعة جامعه القاهرة.