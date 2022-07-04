عاجل.. انتهاء دراسات الجدوى للربط الكهربائي الاردني الخليجي المصري

أكدت شركة الكهرباء الأردنية أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، بهدف تعزيز واستغلال موقع الأردن الجغرافي في عبور الطاقة إلى العديد من الدول.



وبحسب التقرير السنوي للشركة 2021، جرى الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الأردني الخليجي المصري من خلال مستشار عالمي، والتنسيق حاليا لرسم خارطة للمشروع تتضمن الجدول الزمني لمراحل إنجازه.



وفي تصريحات سابقة لمدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد أهمية الربط الكهربائي العربي لتعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة ورفد اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة، وإيصال خدمة التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة.



وقال إن مشروع الربط الكهربائي يشكل نواة لسوق الكهرباء العربي الذي يلعب فيها الأردن دورا إقليميا مهما في تبادل الطاقة باستغلال موقعه الجغرافي بين الدول العربية.



وبخصوص الربط الكهربائي الأردني العراقي، باشرت شركة الكهرباء الأردنية إجراءات تنفيذ المشروع من خلال تحضير العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.



وكانت أعلنت الشركة أخيرا عن طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق التي ينتظر أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد الجارة الشرقية بالطاقة الكهربائية من قبل الأردن بقدرة 400 كيلو فولت.



وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار على أن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.



ويشتمل العطاء على إجراء تعديل على خطوط محطة تحويل الريشة الجديدة التي تبلغ قدرتها 132 كيلوفولت لربطها بالخط.



ووقع الأردن والعراق في سبتمر أيلول 2020 اتفاقا تزود المملكة بموجبه العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين من تاريخ التوقيع.



وذكر تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن اتفاقية إطارية وقعت بين الأردن ومصر خلال اجتماع اللجان العليا لتحديد الخطوات المستقبلية بخصوص الربط الكهربائي، كما جرى المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تعزيز الربط الكهربائي الأردني المصري.



وفي مجال الربط الكهربائي مع فلسطين، أشار التقرير إلى الاتفاق بين الطرفين على تعزيز الربط الكهربائي، وإنشاء خطوط ومحطات التحويل اللازمة لزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى 80 ميجاواط.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن مشروع "محطة الرامة" سيرفع كميات الكهرباء المصدرة من شبكة الكهرباء الأردنية إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميجاواط إلى 80 ميجاوات اعتبارا من شهر يوليو تموز الحالي.



وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت في 2020، اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008، يشتري الجانب الفلسطيني بموجبه نحو 40 ميجاواط كهرباء من الشبكة الأردنية لإنارة مدينة أريحا والأغوار.



وبخصوص الربط الكهربائي مع سوريا، أشار التقرير إلى اجتماعات أردنية سورية لبنانية للاتفاق على تحديد برنامج زمني وخطة عمل واضحة لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي السوري الأردني لتزويد لبنان بنحو 250 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.



وبشأن الربط مع السعودية، جرى إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروع الربط الأردني السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم للمباشرة بإعداد اتفاقيات مشروع الربط والسير في إجراءات تنفيذ المشروع.