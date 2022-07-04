الأردن توقع اتفاقية مع “جايكا” لبناء وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي

وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" واكوي جونجي، اليوم الاثنين، اتفاقية لإطلاق مشروع تعاون فني بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير المنظومة الداعمة له في الأردن.



وأكد الهناندة، في بيان صحفي للوزارة اليوم، سعي الأردن لمواكبة آخر التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم في تخفيض الكلف، وإيجاد فرص العمل الجديدة، وأتمتة العمليات وزيادة الفعالية في الأعمال والإنتاجية والابتكار في القطاعات كافة، وهو ما ينسجم مع أهداف السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي التي أقرّت عام 2020 وتسلط الضوء على أهمية هذه التقنيات وكيفية التعامل معها وتسخيرها وتطويعا لخدمة الاقتصاد الأردني.



بدوره، أكد جونجي، أهمية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتطوير العديد من القطاعات الحيوية بالأردن.



وتهدف الاتفاقية، حسب بيان للوزارة اليوم، إلى تعزيز التعاون في بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، واستخدام تقنياته الناشئة والحديثة لتحسين الخدمات العامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والاستفادة من خبرات وتجارب الجانب الياباني في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على أرض الواقع.



وتأتي الاتفاقية استكمالا لاتفاق تم بين الجانبين في كانون الثاني الماضي، على المحاور الفنية الرئيسة الخاصة بمشروع بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن والتي بموجبها اتفق الجانبان على الإطار العام للمشروع بالإضافة إلى مسودة سجل المناقشات وهيكل التنفيذ المبدئي.



يذكر أن فريقا من وزارة الاقتصاد الرقمي ووفدا من "جايكا"، زارا في وقت سابق عددا من المؤسسات والشركات والجامعات المتخصصة في هذا القطاع، وتبادلوا الآراء حول أهمية تنفيذ هذا النوع من المشاريع في الأردن وتأثيرها على زيادة المشاريع المحتملة لريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب.