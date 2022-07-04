10.3 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

الاقتصاد
علم سوريا
علم سوريا
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بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في النصف الأول من العام الحالي، 235 مليون دولار، أي ما نسبته 10.3 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.28 مليار دولار.


وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 2.045 مليار دولار أي ما نسبته 89.7 بالمئة، منذ بداية العام الحالي، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.


وتوزعت قيمة تمويل الخطة على 83.4 مليون دولار لبند دعم اللاجئين، ونحو 59.9 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة. فيما مولت الخطة بند الاستجابة لجائحة كورونا بنحو 4.7 مليون دولار، وبند البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية بتمويل بلغ نحو 86.9 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة حتى تاريخه، وفقا للتحديث الأخير للبيانات.


يشار إلى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي بلغ نحو 4ر744 مليون دولار، أي ما نسبته 6ر30 بالمئة، في حين بلغ عجز التمويل للخطة في العام الماضي نحو 687ر1 مليار دولار أي ما نسبته 4ر69 بالمئة. 

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