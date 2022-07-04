أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-7-2022.. المعدن الأصفر يخسر 8 جنيهات

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements

تراجعت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم، ليخسر جرم الذهب نحو 8 جنيهات،  وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 841.75 جنيها

عيار 21 سجل 982 جنيها

عيار 24 سجل 1122.25 جنيها

الجنيه الذهب 7856 جنيها

 

 

اسعار الذهب العالمي

 

أسعار الذهب عالميًا فكانت تسجل مستويات تقترب من 1900 دولار مطلع مايو 2022 وطول مايو ويونيو سجل الذهب هبوط لأكثر من مرة لينزل إلى مستويات 1790 دولار في تداولات الجمعة 1 يوليو 2022 قبل أن يعوض الذهب جزء من الخسائر ويستقر عند 1810 دولار، ليصبح إجمالي هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 90 دولار خلال شهرين.

ويرجع السبب الرئيسي في حدوث تراجعات في أسعار الذهب عالميًا إلى ارتفاع الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعين للبنك المركزي الأمريكي، والذي رفع الفائدة 0.5 % ثم رفع تاريخي بنسبة 0.75% لأول مرة منذ 1994 الأمر الذي تسبب في انتعاشة الدولار ومن ثم هبوط حاد في الذهب.

 

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.


وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.


وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة قال ميلاد ان كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية )  بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، مشيرا إلي أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:


أولا الذهب:


جرام عيار 23.5:   ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه
جرام عيار  21  : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه
جرام عيار  18  :   القيمة المضافة 9.24 جنيه 


ثانيا المشغولات الفضية:


جرام عيار  925  :  1.54 جنيه
جرام عيار  900  :  1.39 جنيه
جرام عيار  800  :  1.23 جنيه

ثالثا البلاتين: 


ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18:  ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:


ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18:  ليكون قيمة الضريبة 18.48

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب بكم سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم الإثنين 4-7-2022 في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-7-2022

أستراليا تحظر واردات الذهب الروسي وترسل مساعدات لأوكرانيا

شعبة الذهب تكشف تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة علي مصنعية المشغولات الذهبية علي الأسعار

Advertisements

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

الأهلي ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن هجوم سمكة القرش بالغردقة

بعد ظهوره بالغردقة.. تحذيرات عاجلة من "البيئة" لتجنب هجوم سمك القرش

تعرف على إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022

أول صور لمدفن المذيعة شيماء جمال والكلاب حوله: كانت بتحبهم

بالأسماء.. الكشف صفقات قوية في الزمالك

عمرو أديب عن رسومات مترو كلية البنات: "شيلوا الميتين اللي تحت" (فيديو)