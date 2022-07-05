"الأوائل" الأضخم في مصر بمشاركة 27 محافظة.. قريبًا على المحور

أعلنت قناة المحور عن برنامجها الجديد “الأوائل”، والذي ستقدمه الإعلامية هبة جلال قريبًا، حيث يتنافس فيه طلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية من كافة أنحاء الجمهورية، بحثًا عن اللقب والفوز بالجائزة.

الأضخم في مصر

وأذاعت القناة البرومو الدعائي للبرنامج، أشارت، إلى أنه يُعد الأضخم في مصر، بمشاركة فيه عددًا كبيرًا من الطلبة المتميزين بـ27 محافظة، في مسابقة لإحياء الوعي الثقافي.

وأضافت إدارة القناة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين القناة ووزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن.