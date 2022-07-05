أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم، بعد تراجعها أمس ليخسر جرم الذهب نحو 8 جنيهات،  وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الذهب اليوم


عيار 18 سجل 841.75 جنيها

عيار 21 سجل 982 جنيها

عيار 24 سجل 1122.25 جنيها

الجنيه الذهب 7856 جنيها

 

اسعار الذهب العالمي
 

أسعار الذهب عالميًا فكانت تسجل مستويات تقترب من 1900 دولار مطلع مايو 2022 وطول مايو ويونيو سجل الذهب هبوط لأكثر من مرة لينزل إلى مستويات 1790 دولار في تداولات الجمعة 1 يوليو 2022 قبل أن يعوض الذهب جزء من الخسائر ويستقر عند 1810 دولار، ليصبح إجمالي هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 90 دولار خلال شهرين.

ويرجع السبب الرئيسي في حدوث تراجعات في أسعار الذهب عالميًا إلى ارتفاع الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعين للبنك المركزي الأمريكي، والذي رفع الفائدة 0.5 % ثم رفع تاريخي بنسبة 0.75% لأول مرة منذ 1994 الأمر الذي تسبب في انتعاشة الدولار ومن ثم هبوط حاد في الذهب.

 

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