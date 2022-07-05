أسعار الأسماك فى مصر اليوم الثلاثاء 5-7-2022

الاقتصاد
الأسماك - أرشيفية
الأسماك - أرشيفية
Advertisements

شهدت أسعار الأسماك فى مصر اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا، حيث سجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 29 إلى 35 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 من 22 إلى 25 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 30 إلى 160 جنيها، وهذه الأسعار تسجل تراجع محدود بحوالى 4 جنيهات

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 110 جنيهات وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها. وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

اسعار الاسماك أسعار الأسماك البوري أسعار الأسماك النهاردة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد 3-7-2022

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 1-7-2022

“نصرالله”: مشروع تمكين السيدات بائعات الأسماك يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة "حياة كريمة"
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن هجوم سمكة القرش بالغردقة

بعد ظهوره بالغردقة.. تحذيرات عاجلة من "البيئة" لتجنب هجوم سمك القرش

عاجل.. الموت يفجع لقاء سويدان

مهاجم أجنبي كبير يقترب من الدوري المصري

أول صور لمدفن المذيعة شيماء جمال والكلاب حوله: كانت بتحبهم

موعد مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2022

تعرف على آخر التطورات الصحية للفنان حمدى الوزير