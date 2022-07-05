تراجع واردات مصر من السيارات إلى 26 مليون دولار في شهر مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت الواردات المصرية من السيارات تراجعا ملحوظا في شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها نحو 26 مليون و50 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 46 مليون و378 ألف دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 20 مليون و328 ألف دولار.

وقالت بيانات الإحصاء، إن الواردات المصرية الإجمالية من تركيا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 367 مليون و852 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 318 مليون و502 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 49 مليون و350 ألف دولار.

وتضمنت قائمة منتجات مصر كلا من حديد وصلب "فولاذ" بقيمة 84 مليون و49 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 13 مليون و889 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 70 مليون و161 ألف دولار، يليها الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 42 مليون و947 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 6 ملايين و706 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 36 مليون و241 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات مصر من مصنوعات من حديد أو صلب "فولاذ" بقيمة 20 مليون و484 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 20 مليون و204 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 280 ألف دولار.


 


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