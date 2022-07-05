ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 2.05 دولار



ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات أمس الاثنين بواقع 2.05 دولار؛ وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، سجل سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات الأمس 114.56 دولار، مقارنة بـ112.51 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.

الأمر لم يكن مختلفًا في الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعًا؛ إذ تمت موازنة المخاوف من ركود عالمي قد يلحق الضرر بالطلب بمخاوف من شح المعروض، وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وعند التسوية ارتفع سعر خام برنت 26. 2 دولار ليبلغ 113.89 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار ليبلغ 63. 110 دولار.