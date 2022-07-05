ارتفاع إنتاج عمان من وقود السيارات 16.1% خلال مايو



حققت عُمان نموًا في حجم إنتاجها الشهري من وقود السيارات خلال مايو / أيار الماضي، بنسبة 16.1 بالمائة، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نمو حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال الشهر، بنسبة 13.84 بالمائة، على أساس شهري، إلى 1.035 مليون برميل، فيما ارتفعت مبيعاته 8.14 بالمائة إلى 1.063 مليون برميل.

ولم تحقق عُمان أي صادرات من وقود السيارات العادي 91، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وارتفعت كميات إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال شهر مايو / أيار الماضي بنسبة 17.22 بالمائة، على أساس شهري، إلى 2.153 مليون برميل.

وارتفع حجم مبيعات وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 10.31 بالمائة إلى 1.048 مليون برميل، وبلغ حجم صادراته 1.176 مليون برميل، بنمو 59.75 بالمائة، مقارنة بصادرات 735.9 ألف برميل في أبريل / نيسان الماضي.