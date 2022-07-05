يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري yalla shoot plus رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع plus

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اختبار صعب ينتظر الأهلي أمام الجونة مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز ومشاهدة اللقاء على الهواء مباشرة عبر موقع “الفجر الرياضي”

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي الجونة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.

موعد مباراة الأهلي والجونة



وتقام أحداث مباراة النادي الأهلي، ضد نظيره نادي الجونة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة



وتتقل أحداث مباراة الأهلي ضد الجونة، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري المصري.



ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، حصل عليهم من خلال 20 جولة.

