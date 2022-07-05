يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري yalla shoot plus رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع plus

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
Advertisements

 مباراة الاهلي بث مباشر Al-Ahly vs El-GounaK، بث مباشر الاهلي والجونة يلا شوت، نقدم إليكم من خلال موقعنا كورة في العارضة مشاهدة مباراة الاهلي والجونة المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريقين، في اللقاء المؤجل منذ منافسات الاسبوع التاسع في بطولة الدوري المصري الدرجة الاولي لكرة القدم، وحان الان موعد عقده في الفترة التي يلعب فيها المارد الاحمر كافة مؤجلاته لكي يلحق بكافة الاندية، لقاء هام يريد اللاعبين فيه بأن يحققوا الانتصار ويخرجوا منه بالثلاث نقاط بالأخص الشياطين الحمر لعدة اسباب، بث مباشر الاهلي يلا كورة.

 

 

اختبار صعب ينتظر الأهلي أمام الجونة مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز ومشاهدة اللقاء على الهواء مباشرة عبر موقع “الفجر الرياضي”

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي الجونة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.

 

 

موعد مباراة الأهلي والجونة 


وتقام أحداث مباراة النادي الأهلي، ضد نظيره نادي الجونة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

 


وتتقل أحداث مباراة الأهلي ضد الجونة، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري المصري.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، حصل عليهم من خلال 20 جولة.
 

الأهلي والجونة الجونة اليوم الأهلي اليوم اخبار الأهلي الأهلي كورة الاهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2022

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة
Advertisements

الأكثر قراءة

يلا شوت AHLI PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الاهلي ضد الجونة بث مباشر ŇÔŴ

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

"القاضي استفزني".. تفاصيل قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

عاجل.. ريكاردو سواريش يحدد صفقات الأهلي الصيفية

عاجل.. سواريش يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الجونة في الدوري المصري

يلا شوت TODAY مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري المصري على قناة أون سبورت fal3arda

يلا شوت ON TiMe مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر Ahly كورة ستار رابط ماتش الأهلي ضد الجونة يلا شوت Al ahly جووول أول NOw

الزمالك يحصل على توقيع 3 نجوم من صفوف بيراميدز