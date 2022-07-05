الآن Al Ahly.. بث مباشر الاهلي والجونة يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 2022-7-5 يلا شوت goal أفشة

مباراة الاهلي بث مباشر Al Ahly vs El-GounaK، بث مباشر الاهلي والجونة يلا شوت، نقدم إليكم من خلال موقعنا كورة في العارضة مشاهدة مباراة الاهلي والجونة المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريقين، في اللقاء المؤجل منذ منافسات الاسبوع التاسع في بطولة الدوري المصري الدرجة الاولي لكرة القدم، وحان الان موعد عقده في الفترة التي يلعب فيها المارد الاحمر كافة مؤجلاته لكي يلحق بكافة الاندية، لقاء هام يريد اللاعبين فيه بأن يحققوا الانتصار ويخرجوا منه بالثلاث نقاط بالأخص الشياطين الحمر لعدة اسباب، بث مباشر الاهلي يلا كورة.



وتعد مواجهة الجونة، هي المباراة الثانية للبرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد توليه المنصب لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

توقيت مباراة الأهلي والجونة



وتقام مباراة الأهلي ضد الجونة، مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، حصل عليهم من خلال 20 جولة.

وينتظر أن يدخل سواريس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.