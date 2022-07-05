يلا شوت IN MATCH بث مباشر الاهلي والجونة يلاشووت live||مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-7-2022 Egyptian League

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم كشفت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي اليوم الثلاثاء أمام مضيفه الجونة.

وينزل الأهلي ضيفًا على الجونة الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب استاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ9 لمسابقة الدورى.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى أمام الجونة مكونًا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى، ورامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويتكون طاقم التحكيم من:-

محمد عادل (حكم ساحة)

سمير جمال وهاني خيري (حكمين مساعدين)

أسامة إسماعيل (حكم رابع)

علاء صبري (حكم فيديو)

مصطفى عطية (مساعد حكم فيديو)

