يلا شوت NoW.. الأهلي والجونة اليوم Al ahly| مباراة الأهلي والجونة كورة مباشر live || رابط ماتش الاهلي Ahly VS Gouna هدف عالمي محمد شريف

الفجر الرياضي
الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
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 بث مباشر الأهلي يلا شوت live، تبرز أهمية مباراة الأهلي والجونة، وسط تقارير عن إمكانية إلغاء منافسات الدوري الموسم الحالي 2021-2022، بناءاً على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في ظل الضغط الذي يعاني منه اللاعبون نتيجة تلاحم المواسم وأزدحام أجندة المباريات على حد تعبيره، وهنا يلجأ اتحاد كرة القدم المصري إلى المادة 108 والتي تنص على طريقة معرفة البطل في حال إلغاء البطولة قبل نهايتها .. مشاهدة ماتش الاهلي اليوم.

بث مباشر الأهلي والجونة
الاهلي والجونة مباشر يلا كورة، وبحسب لائحة لجنة المسابقات، فإنه في حال إلعاء بطولة الدوري بعد نهاية الدور الأول، يتم احتساب جدول الترتيب وفقاً لأخر جدول تساوت فيها كافة الفرق في عدد المباريات المعلوبة، وعليه فإن الأهلي لديه مباراة واحدة مؤجلة من الدور الأول، وهي ماتش الجونة اليوم، وفي حال نجح الفريق في الفوز به، سيصل رصيده بعدد النقاط من 17 مباراة (لقاءات الدور الأول) إلى 42 نقطة، متفوقاً على الزمالك صاحب ال 41 نقطة، لذا سيكون الفوز اليوم بمثابة تأمين للقلعة الحمراء حال تم إلعاء الدوري .. الاهلي بث مباشر.

 

 

موقف الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري

 

يدخل الأهلي مباراة الجونة، برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، فيما يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة.

 

 

توقيت مباراة الأهلي والجونة


مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء ستنطلق في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب استاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ9 لمسابقة الدورى.


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏


محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

 


واستبعد سواريش كلًا من:-

أكرم توفيق وعمار حمدي ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسين الشحات للإصابة، وحمزة علاء لوجهة نظر فنية، وبدر بانون لاستكمال إجراءات انتقاله لنادي قطر القطري.
 

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