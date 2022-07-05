وزيرة الصناعة تصدر قرار بمد حظر تصدير الأكسجين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باستمرار حظر تصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية. 

وأوضح إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القرار الأول صدر العام الماضي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتوفير احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية.  

ولفت السجيني إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة.

 


 

 

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