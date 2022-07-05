روما يضم ثالث صفقاته الصيفية

حسم نادي روما الإيطالي لكرة القدم، الذي يدربه جوزيه مورينيو، ثالث صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب الظهير الأيمن زكي شيليك من ليل الفرنسي.



وتردد أن شيليك، الذي وقع عقدا لمدة أربعة أعوام مع روما، كان ضمن اهتمامات مورينيو منذ أن كان الأخير مديرًا فنيًا لتوتنهام الإنجليزي.



وجاء ضم شيليك بعد أن تعاقد روما بالفعل مع لاعب خط الوسط نيمانيا ماتيتش وحارس المرمى ميل سفيلار في صفقتي انتقال حر.



وقال شيليك اليوم الثلاثاء: "إنه شرف بالنسبة لي أن ألعب لمثل هذا النادي المهم. لدي طموح هائل وأرغب في المساهمة في نجاح الفريق".



وأضاف: "أشعر بالاستعداد والتركيز. لا أستسلم على الإطلاق، وسترونني أكافح دائمًا على أرض الملعب".



وقضى شيليك أربعة مواسم ضمن صفوف ليل، وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2020-2021.

لكن ملامح فريق ليل تغيرت خلال آخر 12 شهر، في ظل رحيل ميك مايجنان وبوباكاري سوماري وجوناثان إيكون وسفن بوتمان، وأخيرًا شيليك.



كذلك يتردد أن ريناتو سانشيز يحظى باهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

