ذبح 35 رأس ماشية بأيام العيد وتوزيعها على مستحقيها بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصه في المناسبات والأعياد.

 

دور  جمعية الأورمان في خدمة المجتمع 

أشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

بينما أوضح الأستاذ سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان سوف تقوم الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بذبح 35 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قري مراكز المحافظة وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الإجتماعي، لافتًا إلى أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقًا للأحكام الشرعية للأضحية وسيتم الذبح تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

محافظةالشرقية جمعية الأورمان إجازة عيد الأضحى 2022

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