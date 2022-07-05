وزيرة التخطيط: 6.2% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي



قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، في لقاء مع CNBC عربية، إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بلغ 6.2%.

وأضافت السعيد، أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشهد حوارًا مجتمعيًا تمهيدًا لتفعيلها.

وذكرت السعيد أيضًا أن التخارج من الشركات الحكومية لن يكون عبر البيع فقط، وإنما سيكون بحق الانتفاع والإدارة أيضًا.