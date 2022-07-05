الإسكان: جولات تفقدية للمسئولين بالمشروعات الجارية بمدن والعاشر والعبور والقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات التمرانية، بأن مسئولى الوزارة يقومون بجولات تفقدية فى مختلف المدن الجديدة، وغيرها من مواقع العمل، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى للمشروعات.



وأضاف الوزير، أن الهدف من الجولات الميدانية هو تذليل أى عقبات تظهر، ودفع العمل، والتواصل المستمر بين المسئولين والعاملين فى مختلف المشروعات، مشيرا إلى أنه كان أمس فى زيارة لمواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك مسئولون بصفة شبه يومية يجوبون مواقع العمل بالمشروعات المختلفة، مضيفا أنه تمت زيارة لتفقد المشروعات بثلاث مدن جديدة هى القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.



وقام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولات ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة وأجهزة المدن والمشروعات.



واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد مشروع دار مصر بالتجمع الثالث والتجمع الأول، للوقوف على مدى كفاءة وتقدم الخدمات ( النظافة - الصيانة - الأمن ) للسكان فى المشروع.



كما تابع مسئولو الوزارة، أعمال المرافق بمنطقة الامتداد، وعقدوا اجتماعًا مع مسئولي الشركات المنفذة ومهندسي الجهاز لعرض خطة العمل فى المرحلة القادمة، بجانب التأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل وإضافة أطقم عملٍ أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تفقد مسئولو الإسكان بعض المشروعات بالمدينة، ومنها الموقف الإقليمي الجديد والمستشفي الجامعي وأعمال الطرق الجاري تنفيذها، وذلك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.



وفي مدينة العبور الجديدة، استهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد خزان التكديس سعة 10 آلاف م3 الحل العاجل والمغذى لمنطقة الـ 2600 فدان والحى الـ14، ثم قاموا بالمرور على مشروعات الإسكان ومنها ( الإسكان ذو الطابع الحديث ويضم 78 عمارة بها 1872 وحدة سكنية - الإسكان الإجتماعى بالحى الـ14 ويضم 806 عمارات بها 19344 وحدة سكنية نموذج الـ 90م - سكن مصر ويضم 18 عمارة بها 432 وحدة سكنية - سكن بديل العشوائيات ويضم 96 عمارة بها 3456 وحدة من ضمنها 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية، و96 محلًا تجاريًا ).



وفى ختام الجولات شدد مسئولو الوزارة على تكثيف الجهود المبذولة في مشروعات الإسكان والطرق والمرافق، كما شددوا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والحرص على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.