بث مباشر YALLA SHOOT الرسمي مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر دون تقطيع Tab3Live هدف الاهلي الأول الآن ŇÔŴ live

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر لمواجهة قوية ومرتقبة بين الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي للفوز بالثلاث نقاط حتى يعوض الخسارة التي تلقاها المارد الأحمر أمام سموحة الجولة الماضية بنتيجة ٢/٣.

بث مباشر الاهلي، يستكمل الاهلي رحلته في الايجيبشن ليج بنسخته الجارية، بموقعة لن تكون سهلة علي الاطلاق من الناحية الفنية امام نظيره الجونة حيث سيعمل علي استغلال اداء الفريق المتراجع بصورة واضحة امام الجميع، والعمل علي خطف نقطة علي اقصي تقدير حيث ستكون وقتها انتصار في حد ذاته، حيث هدف الانتصار والخروج بالعلامة الكاملة سيكون امام لاعبي الفريقين ولهذا السبب ستكون المهمة صعبة علي الاهلي الذي اثبت لكافة الاندية في هذه الفترة بأن من الممكن بأن يهزم منهم في اي وقت، والدليل ما حدث في لقاء سموحة الآخير بالدوري، سيعطي الامل للاندية علي تقديم عروض قوية، ويحتاج لاعبي الاحمر بأن يكونوا علي قدر المسئولية، بث مباشر الاهلي والجونة كورة 365.

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بث مباشر الاهلي الان، تفوق الاهلي في التحدي الاخير الذي كان امام بتروجيت في الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر، وفاز عليه بصعوبة بهدفين مقابل لا شيئ بعدما كان علي اعتاب بأن تتصعب المهمة عليه ويخرج بتعادل وكان سيزاحمه الفريق المتواجد بالدرجة التانية علي التأهل للفاينال، لكن القدر لعب دور كبير بتواجده في فاينال البطولة بنسختها القديمة ليصعد ليصطدم بغريمه التقليدي الزمالك وتم تحديد يوم 21 يوليو موعد لإقامة اللقاء، ويلزم علي اللاعبين بأن يكونوا في اعلي فورمة الليلة وإلا سيتلقوا عقاب قاسي من الجونة بخسارة مدوية في آخر لقاءات الدور الأول بالنسبة للشياطين الحمر، ويريد اللاعبين بأن تكون نهاية سعيدة بالتأكيد، بث مباشر الاهلي يلا شوت حصري.

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مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر، بدأ ريكاردو سواريش في مباشرة عمله داخل الاهلي، حيث الضغط قل من عليه بعدما تفوق في اول المباريات الرسمية له الماضية امام بتروجيت، لكن لم يظهر معه اي نقطة فنية في اداء اللاعبين، وهو امر مؤكد للجميع حيث ستنتظر الجماهير اكثر من خمس مباريات متتالية للحكم علي اداء المدرب البرتغالي الجديد الذي توعد اللاعبين بتوقيع عقوبات صارمة عليهم في حالة عدم الالتزام بالتعليمات داخل الملعب، وان التجميد علي مقاعد البدلاء سينتظر اللاعب المقصر والذي لم يلتزم في الفترة المقبلة، سواريز كما يدعي التي جاء للقلعة الحمراء في محاولة إنهاء الموسم بالشكل المطلوب والحفاظ علي حظوظ الفريق بالمنافسة في كافة البطولات التي يشارك فيها، بث مباشر الأهلي اليوم.

يبحث عشاق القلعة الحمراء في كل مكان عن موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة، إذ يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي «الشياطين الحمر» لمواجهة نظيره الجونة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الجونة في تمام التاسعة مساءً على ملعب خالد بشارة معقل فريق الجونة في الجولة التاسعة والمؤجلة.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

ومن المعروف أن مباراة الأهلي والجونة ستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث ورعاية مباريات الدوري المصري الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، أما الجونة فيحتل المركز الـ14 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أفشة - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.



يذكر أن النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، أما الجونة فيحتل المركز الـ14 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

