يلا شوت AHLY YALLA مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم 05/07/2022 في الدوري المصري ON Time Sport 1 كورة بلس

يلا شوت حصري يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.

ويطمح المارد الأحمر للفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام سموحة بنتيجة 3/2.

يلتقي مساء اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وستنطلق صافرة مباراة الأهلي والجونة على استاد بشارة، ضمن منافسات ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، حصيلة 20 مباراة، فاز في 13، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مرتين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الجونة من أجل تقليص الفارق مع الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة، في الوقت الذي يتطلع فيه الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اليوم.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والجونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

تذاع أحداث مباراة الأهلي والجونة عبر فضائية ON TIME SPORTS 1 HD.

وكان المدرب البرتغالي سواريش المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد كشف منذ أيام عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الجونة، لتكون على النجو التالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.

