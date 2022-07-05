ناقد رياضي يكشف موعد إعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال إسلام محمد، الناقد الرياضي، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يفاضل حاليا بين اسمين كبيرين لتدريب المنتخب أحدهما كان معروضا على النادي الأهلي ولكن المقابل المادي كان مبالغ فيه لتدريب المنتخب الوطني والحسم خلال 72 ساعة المقبلة.

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اتحاد الكرة يسعى إلى حسم الملف

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يسعى إلى حسم ملف المدير الفني لمنتخب مصر، بعد قرار إقالة الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال عقب الخسارة من إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا (2-0)، ثم الهزيمة من منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (4-1) وديًا.

الاتحاد استقر على تعيين مدير فني ألماني 

وتابع: "الاتحاد المصري لكرة القدم استقر على تعيين مدير فني ألماني كبير  للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسمه خلال أيام"، مستطردا: "المدرب البرتغالى باولو سوزا، والذى كان أقوى المرشحين لتدريب المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية أجبرته زوجته على الاعتذار عن تدريب المنتخب، وهذا الأمر كان سبب ابتعاده عن الصورة بعد ذلك".

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