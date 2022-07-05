on time sport live.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر لايف دون تقطيع hd

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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ننقل بث مباشر مباراة الأهلي والجونة يلا شوت، مشاهدة ماتش الاهلي اليوم، يحتضن ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة، مواجهة صعبة عندما يحل الشياطين الحُمر ضيفًا على الفريق المحلي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، ويتطلع ريكاردو سواريش في مهمته الأولى ببطولة الدوري، لحصد النقاط الثلاثة، وتفادي السقوط مجددًا بعد هزيمة سموحة الأخيرة، في الوقت الذي يتسلح فيه الجونة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الثاني تاريخيًا على الزعيم.. مشاهدة الاهلي بث مباشر الآن كورة لايف.

 

مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

بث مباشر الأهلي يلا شوت live، تبرز أهمية مباراة الأهلي والجونة، وسط تقارير عن إمكانية إلغاء منافسات الدوري الموسم الحالي 2021-2022، بناءًا على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في ظل الضغط الذي يعاني منه اللاعبون نتيجة تلاحم المواسم وأزدحام أجندة المباريات على حد تعبيره، وهنا يلجأ اتحاد كرة القدم المصري إلى المادة 108 والتي تنص على طريقة معرفة البطل في حال إلغاء البطولة قبل نهايتها.. مشاهدة ماتش الاهلي اليوم.

 

بث مباشر الأهلي والجونة

الاهلي والجونة مباشر يلا كورة، وبحسب لائحة لجنة المسابقات، فإنه في حال إلعاء بطولة الدوري بعد نهاية الدور الأول، يتم احتساب جدول الترتيب وفقًا لأخر جدول تساوت فيها كافة الفرق في عدد المباريات المعلوبة، وعليه فإن الأهلي لديه مباراة واحدة مؤجلة من الدور الأول، وهي ماتش الجونة اليوم، وفي حال نجح الفريق في الفوز به، سيصل رصيده بعدد النقاط من 17 مباراة (لقاءات الدور الأول) إلى 42 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب ال 41 نقطة، لذا سيكون الفوز اليوم بمثابة تأمين للقلعة الحمراء حال تم إلعاء الدوري.. الاهلي بث مباشر.

 

 

تشكيلة الاهلي ضد الجونة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن، يعتمد البرتغالي ريكاردو سواريش على خطة 4-3-3، بالدفع بثلاثة مهاجمين في الخط الإمامي لخلخلة دفاعات الخصم، وإليكم التشكيل المُرجح للقاء:

 

حارس المرمي: محمد الشناوي.

الدفـاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

وسط الملعب: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.

خط الهجــوم: طاهر محمد طاهر – صلاح محسن – محمد شريف.

 

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