كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر yalla ahly اليوم kora live دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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مباراة الأهلي اليوم يوتيوب، رغم التفوق الكبير للأهلي على الجونة في تاريخ لقاءات الناديين، لكن المباريات الثلاثة الأخيرة التي جمعت بينهما، انتهت جمعيها بالتعادل.

وكان أخرها في كأس رابطة المحترفين المصرية، إضافة إلى فشل الأهلي في تحقيق الفوز على المستضيف خلال مباراتي الدوري الموسم الماضي، وكان الجونة سببًا رئيسيًا في ضياع اللقب من الزعيم لمصلحة الزمالك … مباراة الاهلي والجونة لايف.

ماتش الاهلي مباشر
بث مباشر الاهلي والجونة on sport، ويحتل الجونة مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، حيث لم يذق طعم الفوز سوى في ست مباريات فقط من أصل 22 خاضها حتى الآن في المسابقة، أما الأهلي يأتي ثالثًا برصيد 44 نقطة متخلفًا بسبع نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر، ولكنه منقوص من 3 مباريات، حال الفوز بهم سيكون في الصدارة برصيد 53 نقطة كاملة.. ماتش الاهلي بث مباشر.

يلا شوت الاهلي والجونة hd
قبل مشاهدة ماتش الأهلي والجونة مباشرة اليوم الثلاثاء 5-7-2022، قامت قناة أون تايم سبورت، بتجهيز ستوديو تحليلي قبل اللقاء بساعة كاملة على hd 1 حيث سيتم نقل المواجهة بشكل مباشر وحصري عبر شاشتها في الساعة التاسعة مساءاُ بتوقيت القاهرة.

ويعاني فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي من من عدة غيابات قبل مواجهة الجونة اليوم مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات بجانب أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو لأسباب مختلفة، لذا استقر الجهاز الفني على بعض العناصر التي يمكنها تعويض تلك الغيابات.

 


 

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