ننشر رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023 بجميع محافظات مصر

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طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي
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يعتبر رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023، من ضمن الأمور التي تزداد عليها عمليات البحث مؤخرًا، خاصة بعد أن أصبح التقديم للمرحلة الثانوية إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تحديد تنسيق الثانوية بناء على درجات الطلاب، وبعدها يتم تسكين الطلاب على المدارس وفق الدرجات.

وخلال السطور القليلة التالية، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023 وخطوات التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السطور التالية:

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023

ووفق بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، فأن رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023 يكون عبر موقع التنسيق الذي خصصته الوزارة، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر (اضغط هنـــا). 

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023

كما أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم للصف الأول الثانوي 2023، عبر موقع التنسيق.

- الدخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب وكلمة المرور الخاصة بالطالب، والتسجيل بالحساب الشخصي للطالب.

- يقوم بعدها الطالب باختيار أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد للاطلاع على شروط وإرشادات تنسيق الصف الأول الثانوي، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدني لكل محافظة.

- يتم بعدها الضغط على التنسيق، مع العلم أنه يجب اختيار المدارس الموجودة في محيط السكن.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- في النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات.

- إذا كنت متأكد من الرغبات وهي النهائية، يتم الضغط على إرسال الاستمارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية بأنه يكون إلكترونيًا وفق قواعد كل المديرية.

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