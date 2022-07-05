الذهب يهبط أكثر من 2% وسط عمليات بيع أثارها صعود الدولار

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مواصلة التراجع عن مستوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.24 بالمئة إلى 1768.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.85 بالمئة إلى 1768.10 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في نحو 20 عاما مرسخا وضعه كملاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل.

وتضرر الذهب الشهر الماضي من تحركات لبنوك مركزية كبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

ويُعتبر الذهب ملاذا للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 19.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.30 بالمئة 865.22 دولار بينما نزل البلاديوم 0.13 بالمئة عند 1920.00 دولارا.

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