على غرار استخدام مصر للبطاطا.. دولة تستخدم طحين الموز بديل للقمح بعد ارتفاع الأسعار



في بنين في غرب إفريقيا، يتجه البعض من القمح إلى طحين الموز في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تضاعف انتاج طحين الموز الصغير منذ بداية الحرب في أوكرانيا مع صعوبة العثور على دقيق القمح.

كما يرى بعض الناس أن الموز المطبوخ بديل عملي بسبب سعره، حيث أن كل فرع من فروع الموز تكلفته 2.30 دولارًا أميركيًا إلى 11 دولارًا أمريكيًا اعتمادًا على عدد الموز لكل فرع.

ويواجه غرب إفريقيا أسوأ أزمة غذائية على الإطلاق، مدفوعة بحرب روسيا وأوكرانيا التي زادت من تفاقم الوضع.

كما شهدت المنطقة فيضانات وموجات جفاف متفاقمة مرتبطة بالاحتباس الحراري.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول تأثير الحرب في أوكرانيا على التجارة والتنمية، كانت بنين تستورد جميع إمدادات القمح من روسيا حتى مارس 2022.

ووفقًا لمنظمة الفاو، تنتج بنين نحو 19000 طن من الموز في السنة. تلعب الفاكهة دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي، ويمكن استخدامها لصنع الخبز والفطائر والكعك بدلًا من الطحين.

ومع ارتفاع سعر دقيق القمح من 60 سنتًا إلى أكثر من دولار أمريكي واحد وأصبح من الصعب العثور على المنتج في الأسواق، بدأت الشركات الصغيرة في استخدام المزيد من طحين الموز.

كما أن طحين الموز خالٍ من الغلوتين وبالتالي فهو أفضل لصحة الفرد.

استخدام البطاطا في صناعة الخبز

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أي إضافة تدخل على القمح في صناعة الخبز تكون صالحة للاستخدام الآدمي ليس بها أي مشكلة؛ وذلك تعليقًا على حقيقة إضافة البطاطا على الخبز مستقبلًا.

إضافة البطاطا على القمح في إنتاج الخبز من أجل توفير القمح

وأضاف، أنه يؤيد إضافة البطاطا على القمح في إنتاج الخبز؛ من أجل توفير القمح نظرًا لأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية غير معروف.

وتابع أن هناك أبحاثًا تعد منذ سنوات سابقة على إضافة منتجات للقمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه يرحب بهذا المقترح للوقوف مع الدولة في ظل الظرف الراهن الذي يعيشه العالم حاليًا؛ مؤكدًا أنه تم إضافة الذرة على القمح في صناعة الخبز، مضيفًا: «وطالما أن الإضافة مش هتضر بصحة الإنسان؛ وهتبقى إضافة قوية».

رغيف الخبز لن يتغير

ولفت إلى أن إضافة البطاطا على الخبز، لافتًا إلى أن إضافة الذرة والمحسنات على رغيف الخبز كانت تعطي طعم وشكل، مؤكدًا أن رغيف الخبز لن يتغير ولن يؤثر عليه هذا الأمر، مضيفًا: «هو الدوله هتحط حاجة فيها ضرر للمواطن؟».

الدولة تُكلّف رغيف الخبز نحو 80 قرشًا

وأكد أن الدولة تُكلّف رغيف الخبز نحو 80 قرشًا الذي يحصل عليه المواطن بـ 5 قروش؛ عقب الارتفاعات الرهيبة في الأسعار حول العالم، مستطردًا: «عدم صلح روسيا وأوكرانيا جاي على أكل الشعوب كلها، والدولة تتحمل 75 قرشًا في ثمن الرغيف».