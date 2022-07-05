رسوم وطريقة تقديم تظلمات الدبلومات الفنية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في تلقي طلبات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية، بالنسبة للطلبة الراغبين في إعادة النظر إلى أوراقهم وإجاباتهم.

ويستمر التقديم حتى 14 يوما من اليوم، لذا سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، طريقة تقديم تظلم على نتيجة الدبلومات الفنية ورسوم ذلك، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

رسوم تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية

يسدد الطالب رسوم تظلم 100 جنيه عن كل مادة، وذلك عبر الهيئة القومية للبريد، وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

خطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية

على الطالب الراغب في تقديم تظلم التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها واتباع الخطوات التي ستطلب منه.

إحضار إيصال السداد إلى مقر التظلمات الذي تحدده الإدارة التعليمية.

تقديم طلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة في المديريات التعليمية بطلب الاطلاع، مع تحديد المواد الراغب في التظلم من نتيجتها.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات يحصل الطالب على موعد للاطلاع على صورة من ورقة الإجابة الخاصة به.

يوقع الطالب على النسخة من ورقة إجاباته ويدون ملاحظاته، ثم يترك رقم هاتفه للاتصال به وإبلاغه بالنتيجة وقبول تظلمه من عدمه.

تظهر النتيجة خلال أسبوعين.

نتيجة الدبلومات الفنية

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 3 يوليو الجاري، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي وخلال فترة الامتحانات أيضا، والتي امتدت من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022.

والدبلومات الفنية يوجد بها العديد من التخصصات مثل «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، كما يوجد نظامين للدراسة بتلك التخصصات سواء «3 سنوات، 5 سنوات»، كما يوجد أكثر من أسلوب الدراسة «دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهني - دراسة على نظام العمال».