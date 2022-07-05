أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-7-2022.. جرام المعدن الأصفر يخسر 17 جنيه بالمستهل

هوت أسعار الذهب بشكل كبير في بداية تعاملات اليوم، ليخسر جرم الذهب نحو 17 جنيها، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم





عيار 18 سجل 827.25 جنيها

عيار 21 سجل 965 جنيها

عيار 24 سجل 1102.75 جنيها

الجنيه الذهب 7720 جنيها

أسعار الذهب العالمي

هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مواصلة التراجع عن مستوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.24 بالمئة إلى 1768.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.85 بالمئة إلى 1768.10 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في نحو 20 عاما مرسخا وضعه كملاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل.

وتضرر الذهب الشهر الماضي من تحركات لبنوك مركزية كبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

ويُعتبر الذهب ملاذا للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 19.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.30 بالمئة 865.22 دولار بينما نزل البلاديوم 0.13 بالمئة عند 1920.00 دولارا.

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.



وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.



وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة قال ميلاد ان كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، مشيرا إلي أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:



أولا الذهب:



جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية:



جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:



ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:



ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48