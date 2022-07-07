يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة بث مباشر || رابط ماتش المحلة وفيوتشر الآن NOW

الفجر الرياضي
المحلة
المحلة
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مشاهدة مباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الأولى بعد تأهل الفريقين بصعوبة من المسابقة لموسم 2021-2022.

ونجح غزل المحلة في التأهل للمباراة النهائية على حساب الإسماعيلي بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 في نصف النهائي فيما صعد فريق فيوتشر على حساب إنبي بعد الفوز بثنائية نظيفة في نفس الدور.

موعد مباراة غزل المحلة وفيوتشر في نهائي كأس الرابطة

تقام مباراة غزل المحلة وفيوتشر يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

وتذاع مباراة غزل المحلة وفيوتشر على شبكة قنوات أون تايم سبورت باستديو تحليلي ضخم قبل انطلاقة المباراة النهائية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تعيين طاقم تحكيم إسباني من حكم ساحة جسوس جيل مانزانو، وحكم مساعد أول أنجل نيفادو، وحكم مساعد ثان جايفر مارتنيز، وحكم رابع فالانتين بيزارو، وعلى تقنية الفيديو ليجانيكو إيجليسيس، ومساعده ليسادرو دياز.

مشوار غزل المحلة وفيوتشر قبل الوصول لنهائي كأس الرابطة

وصل فيوتشر غلى نهائي كأس الرابطة بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات على إيسترن كومباني وبيراميدز ومصر المقاصة والمصري البورسعيدي ثم فاز على إنبي في النصف نهائي.

أما فريق غزل المحلة تصدر مجموعته دون هزيمة بعدما انتصر في ثلاثة مباريات على الزمالك بثلاثية نظيفة وفاركو بثلاثية مقابل هدف، وسيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف، وتعادل مع طلائع الجيش وإنبي، ثم الفوز على الإسماعيلي بضربات الترجيح في نصف النهائي.

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