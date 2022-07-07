بث مباشر kora live مشاهدة مباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة يلا شوت حصري اون تايم سبورت

يستعد فريق غزل المحلة لمواجهة فيوتشر في نهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى لموسم 2021-2022 يوم الأربعاء المقبل.

وتأهل فيوتشر وغزل المحلة إلى نهائي بطولة كأس الرابطة بصعوبة كبيرة بعد اجتياز جميع العقابات سواء في دور المجموعات أو بعد التأهل وصولًا للمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفيوتشر:

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت نقل مباراة غزل المحلة وفيوتشر بث مباشر عبر شاشتها في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية في النسخة الأولى.

وستنطلق صافرة بداية المباراة النهائية للبطولة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، 10.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان غزل المحلة قد نجح في الفوز على الاسماعيلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في النصف نهائي فيما فاز فيوتشر على إنبي بهدفين نظيفين، في نصف النهائي الأخر.

وينتظر فيوتشر التتويج الأول في تاريخه بحصد لقب كأس الرابطة، بينما يتمني غزل المحلة إضافة بطولة في رصيده بعد مسيرة كبيرة للفلاحين على مدار السنوات الماضية.