أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-7-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب
الذهب
Advertisements

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-7-2022، بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس ليخسر جرم الذهب نحو 17 جنيها،  وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الذهب اليوم


عيار 18 سجل 827.25 جنيها

عيار 21 سجل 965 جنيها

عيار 24 سجل 1102.75 جنيها

الجنيه الذهب 7720 جنيها

 

أسعار الذهب العالمي


هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مواصلة التراجع عن مستوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.24 بالمئة إلى 1768.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.85 بالمئة إلى 1768.10 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في نحو 20 عاما مرسخا وضعه كملاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل.

استقرار سعر الذهب اليوم تراجع سعر الذهب سعر الذهب توقعات سعر الذهب سعر الذهب 21 سعر الذهب الأربعاء سعر الذهب اايوم

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-7-2022.. جرام المعدن الأصفر يخسر 17 جنيه بالمستهل

الذهب يهبط أكثر من 2% وسط عمليات بيع أثارها صعود الدولار

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-7-2022.. المعدن الأصفر يخسر 8 جنيهات

سعر الذهب اليوم الإثنين 4-7-2022 في مصر

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والجونة

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

"القاضي استفزني".. تفاصيل قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

عاجل.. ننشر رأي المفتي في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف

نتيجة التعادل تحسم مباراة الأهلي والجونة

بالبدلة الحمراء.. كيف استقبل قاتل طالبة المنصورة تأكيد إعدامه شنقًا

السيسي مداعبًا رئيس الوزراء: "أنت من البسطاء ولا بتوع المعالق الذهب"

عاجل.. الأهلي يغرم لاعبيه بعد تعادل الجونة في الدوري