أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-7-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-7-2022، بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس ليخسر جرم الذهب نحو 17 جنيها، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 827.25 جنيها

عيار 21 سجل 965 جنيها

عيار 24 سجل 1102.75 جنيها

الجنيه الذهب 7720 جنيها

أسعار الذهب العالمي



هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مواصلة التراجع عن مستوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.24 بالمئة إلى 1768.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.85 بالمئة إلى 1768.10 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في نحو 20 عاما مرسخا وضعه كملاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل.