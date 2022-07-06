أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 6-7-2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 40 جنيها، وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

 

أسعار الدواجن اليوم



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 45 و46 جنيها للكيلو.

 


أسعار البيض اليوم


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 65 و66 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 62 و63 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 4.25 و4.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.



 

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