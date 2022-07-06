أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في الأسواق

استقرت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 بعد انخفاضها بمتوسط 500 جنيه للطن الواحد، على خلفية هبوط أسعار خام البيلت بالبورصة العالمية.

أسعار الحديد اليوم

وسجل سعر حديد عزمع بداية تعاملات شهر يوليو الجارى بقيمة 17670 جنيهًا مقابل 18170 فى بداية شهر يونيو الماضى، وسجل سعر السويس للصلب 17570 مقابل 18070 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار مجموعة بيشاى 17500 مقابل 18075 جنيهًا وفق أسعار يونيو، وحديد المصريين سجل 17570 مقابل سعر 18070 جنيهًا للطن المعلن منتصف مايو الماضي.

أسعار الحديد بعد انخفاضها

وسجل سعر حديد الجيوشى للصلب مع بداية تعاملات شهر يوليو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 17900 جنيه وفقًا لتعاملات شهر يونيو، وبنفس السعر جاء إعلان حديد الجارحى عن قائمة أسعار شهر يوليو مقابل 17850 فى تعاملات يونيو، وسجل حديد المراكبى 17550 جنيهًا للطن مقابل 18050 فى تسليمات شهر يونيو الماضى، وسجل سعر منتج مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن مقابل 18 ألف المعلن منتصف مايو الماضي.